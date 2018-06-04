Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В понедельник, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,11/26,18*, к 12:00 котировки составили 26,13/26,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,11, максимальные – 26,135. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,13, максимальные – 26,18.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4209, к 12:00 котировки составили 0,4219/0,4223.

Торги по евро начались с котировок 30,4939/30,5835, к 12:00 котировки составили 30,6217/30,6328.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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