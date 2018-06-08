Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В пятницу, 8 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,17*, к 12:00 котировки составили 26,134/26,139.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные – 26,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,135, максимальные – 26,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4183/0,4193, к 12:00 котировки составили 0,4163/0,4166.

Торги по евро начались с котировок 30,7798/30,8440, к 12:00 котировки составили 30,7414/30,7551.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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