Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

Реклама Реклама

Во вторник, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,09/26,13*, к 12:00 котировки составили 26,088/26,094.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные – 26,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,087, максимальные – 26,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4151/0,4159, к 12:00 котировки составили 0,4156/0,4159.

Торги по евро начались с котировок 30,6897/30,7419, к 12:00 котировки составили 30,7604/30,7727.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.