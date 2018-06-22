Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В пятницу, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,25*, к 12:00 котировки составили 26,235/26,245.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,20, максимальные – 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,24, максимальные – 26,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4112/0,4119, к 12:00 котировки составили 0,4158/0,4161.



Торги по евро начались с котировок 30,4889/30,5524, к 12:00 котировки составили 30,5842/30,5953.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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