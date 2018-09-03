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03.09.2018, 09:03

Минфин по-новому будет публиковать данные о состоянии госбанков

Минфин по-новому будет публиковать данные о состоянии госбанков

Министерство изменило формат ежеквартального отчета

Министерство финансов обнародовало формат нового ежеквартального отчета с учетом требований действующего законодательства.

Как сообщает пресс-службы Минфина, по каждому из четырех государственных банков (АО КБ ПриватБанк, АБ Укргазбанк, АО Укрэксимбанк, АО Ощадбанк) предусмотрено обнародование основных сведений (акционеры, руководство банков, организационная структура, количество клиентов и т.д.), а также основных показателей деятельности, как в табличном виде, так и в графической форме (визуализация динамики отдельных показателей). В частности, данные об объемах активных и пассивных операций, размеры кредитных и депозитных портфелей, финансовый результат, информация об обращении в POS-терминальной сети, суммы платежей населения и тому подобное.

Кроме того, отчет будет содержать агрегированные данные о деятельности банков госсектора с точки зрения их организационной структуры и места в банковской системе Украины.

Отдельным отчетом каждые полгода планируется освещать результаты работы банков госсектора с проблемными активами (NPL), включая количественные показатели (результаты уже проведенных процедур реструктуризации и довольных судебных исков банков).

Ежегодно на портале будет подаваться информация, касающаяся реализации стратегий развития банков.

Первый расширенный отчет будет обнародован 1 ноября.

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Теги: банки, Минфин
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