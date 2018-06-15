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Иран предупредил Кима: Трамп может передумать еще по пути домой
15.06.2018, 09:41

На активы банков Курченко не нашлось покупателей

На активы банков Курченко не нашлось покупателей

ФГВФЛ не смог продать активы банков беглого бизнесмена на 16 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не сумел продать кредитные портфели Брокбизнесбанка и Реал Банка, принадлежавшие ранее бизнесмену Сергею Курченко.

Как сообщает FinClub, аукцион по продаже кредитного портфеля (141 кредит) Брокбизнесбанка проходил 11 июня. В залоге по кредитам были имущественные права и нефтепродукты.

Стартовая цена была на уровне 12,6 млрд грн.

14 июня должен был состояться еще один аукцион по продаже прав требования по кредитам Реал Банка. Стоимость этого лота составляла 3,65 млрд грн.

Ни на один из активов покупателей не нашлось.

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Теги: сергей курченко, брокбизнесбанк, реал банк
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