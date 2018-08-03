На межбанке доллар набрал 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В четверг, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,00/27,05, к 12:00 котировки составили 27,10/27,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные – 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные – 27,13.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4252/0,4263, к 12:00 котировки составили 0,4273/0,4280.



Торги по евро начались с котировок 31,2741/31,3211, к 12:00 котировки составили 31,3926/31,4219.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"