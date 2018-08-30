На межбанке доллар снова подорожал

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 30 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,23, к закрытию котировки составили 28,25/28,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,23, максимальные – 28,33.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4130/0,4146, к закрытию котировки составили 0,4144/0,4153.

Торги по евро начались с котировок 32,9209/33,0234, к закрытию котировки составили 32,9366/32,9804.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"