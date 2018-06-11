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11.06.2018, 14:30

На стадион Черноморец снова не нашлось покупателей

На стадион Черноморец снова не нашлось покупателей

Аукцион по продаже стадиона Черноморец в Одессе сегодня не состоялся

Аукцион по продаже центрального стадиона Черноморец в Одессе за 1,03 млрд грн 11 июня не состоялся. Об этом сообщает FinClub.

Актив находится на балансе Имэксбанка. Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Это уже второй аукцион, который не состоялся. 31 мая стадион попытались продать за 1,14 млрд грн.

Стадион Черноморец самый большой на юге Украины. Он позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек.

Комплекс зданий и сооружений включает в себя: спортивную часть стадиона - чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,76 тыс. кв. м; фитнес-центр общей площадью 4,3 тыс. кв. м; гостиница общей площадью 9,82 тыс. кв. м; подземный паркинг для транспортных средств, а также другие здания и помещения в соответствии с его техническим паспортом.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году.

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Теги: аукцион, фгвфл, Черноморец
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