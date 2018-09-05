Наличная гривня укрепилась

Наличные курсы валют на 5.09.2018

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В среду, 5 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,97 коп до 28,1637 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,40 коп – до 28,5150 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,3 грн, минимальный курс продажи – 28,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,60 коп и составляет 32,4383 грн, средний курс продажи упал на 10,43 коп до 33,1037. Продать евро дороже можно за 32,75 грн, купить дешевле – за 32,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,723 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,245 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)