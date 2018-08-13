Наличные курсы на 13 августа: доллар подорожал, евро подешевел

В понедельник, 13 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,23 коп до 27,1483 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,52 коп – до 27,5059 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,28 грн, минимальный курс продажи – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,70 коп и составляет 30,8403 грн, средний курс продажи упал на 6,98 коп до 31,5972. Продать евро дороже можно за 31,15 грн, купить дешевле – за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,1 коп и составляет 3,637 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 5,8 коп и составляет 4,167 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)