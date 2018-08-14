Наличные курсы на 14 августа: гривня опустилась еще на 10 копеек

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,41 коп – до 27,60 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,39 грн, минимальный курс продажи – 27,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,8 коп и составляет 30,9683 грн, средний курс продажи вырос на 3,48 коп до 31,6320. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле – за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,640 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 4,175 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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