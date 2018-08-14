Наличные курсы на 14 августа: гривня опустилась еще на 10 копеек

Во вторник, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10,4 коп до 27,2523 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,41 коп – до 27,60 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,39 грн, минимальный курс продажи – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,8 коп и составляет 30,9683 грн, средний курс продажи вырос на 3,48 коп до 31,6320. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле – за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,640 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 4,175 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)