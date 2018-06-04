Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 4 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,95 коп до 25,8275 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 0,37 коп – до 26,1380 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,78 коп и составляет 30,0995 грн, средний курс продажи – вырос на 1,07 коп до 30,6740. Продать евро дороже можно за 30,37 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,260 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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