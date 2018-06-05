Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,08 коп до 25,8515 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,23 коп – до 26,1460 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,96 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,67 коп и составляет 30,1570 грн, средний курс продажи – вырос на 5,53 коп до 30,7220. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле – за 30,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,814 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,260 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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