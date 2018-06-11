Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 11 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,13 коп до 25,9040 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 1,25 коп – до 26,1945 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,03 грн, минимальный курс продажи – 26,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,45 коп и составляет 30,4555 грн, средний курс продажи – упал на 5,02 коп до 31,0305. Продать евро дороже можно за 30,7 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 3,801 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,4 коп и составляет 4,246 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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