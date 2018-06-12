Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,12 коп до 25,8775 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 1,85 коп – до 26,1715 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,42 коп и составляет 30,3985 грн, средний курс продажи – упал на 5,05 коп до 30,9615. Продать евро дороже можно за 30,68 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,0 коп и составляет 3,788 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,241 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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