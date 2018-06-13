Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,47 коп до 25,8860 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,07 коп – до 26,1620 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,09 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,02 коп и составляет 30,3795 грн, средний курс продажи – упал на 0,72 коп до 30,9385. Продать евро дороже можно за 30,68 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 3,784 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,234 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.