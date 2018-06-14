Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,83 коп до 25,9320 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,35 коп – до 26,2005 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,04 грн, минимальный курс продажи – 26,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,47 коп и составляет 30,4770 грн, средний курс продажи – вырос на 14,27 коп до 31,0450. Продать евро дороже можно за 30,69 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,794 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,239 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.