Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 18 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,50 коп до 26,0200 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,50 коп – до 26,3290 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – также 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,47 коп и составляет 30,1370 грн, средний курс продажи – упал на 0,82 коп до 30,8015. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 3,794 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,253 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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