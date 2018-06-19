Наличные курсы валют: данные на 10:00

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,70 коп – до 26,3820 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,28 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,45 коп и составляет 30,2115 грн, средний курс продажи – вырос на 6,53 коп до 30,8570. Продать евро дороже можно за 30,54 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 3,773 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп и составляет 4,224 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.