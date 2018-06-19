Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,55 коп до 26,0685 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,70 коп – до 26,3820 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,45 коп и составляет 30,2115 грн, средний курс продажи – вырос на 6,53 коп до 30,8570. Продать евро дороже можно за 30,54 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 3,773 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп и составляет 4,224 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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