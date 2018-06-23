Наличные курсы валют: данные на 10:00

В субботу, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,15 коп до 25,9825 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 3,18 коп – до 26,3115 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи – 26,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,77 коп и составляет 30,1510 грн, средний курс продажи – вырос на 0,95 коп до 30,7845. Продать евро дороже можно за 30,44 грн, купить дешевле – за 30,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,215 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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