Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 1,59 коп до 25,9758 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 0,76 коп – до 26,2889 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – 26,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,29 коп и составляет 30,1537 грн, средний курс продажи – упал на 1,67 коп до 30,7737. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,59 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 3,773 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп и составляет 4,234 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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