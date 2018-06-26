Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 26 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,98 коп до 25,9709 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 0,94 коп – до 26,2583 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,97 коп и составляет 30,2500 грн, средний курс продажи – вырос на 10,02 коп до 30,8596. Продать евро дороже можно за 30,58 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,816 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,229 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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