Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,82 коп до 25,9985 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,70 коп – до 26,2750 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,85 коп и составляет 30,1745 грн, средний курс продажи – упал на 5,55 коп до 30,7875. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,62 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 3,771 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,224 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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