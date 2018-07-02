Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 2 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,33 коп до 26,0160 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,55 коп – до 26,3275 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – также 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,80 коп и составляет 30,1610 грн, средний курс продажи – вырос на 0,72 коп до 30,8185. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,802 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 0,6 коп и составляет 4,223 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.