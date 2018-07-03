Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,07 коп до 26,0300 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,53 коп – до 26,3400 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – также 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,15 коп и составляет 30,1955 грн, средний курс продажи – упал на 0,95 коп до 30,8025. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 3,777 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 4,206 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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