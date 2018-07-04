Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,38 коп до 26,0535 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,25 коп – до 26,3505 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,88 коп и составляет 30,2865 грн, средний курс продажи – вырос на 5,08 коп до 30,8475. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,795 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,209 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,11 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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