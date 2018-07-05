Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,30 коп до 26,1220 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,60 коп – до 26,4580 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,34 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,13 коп и составляет 30,3770 грн, средний курс продажи – вырос на 9,63 коп до 30,9900. Продать евро дороже можно за 30,6 грн, купить дешевле – за 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 3,784 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,223 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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