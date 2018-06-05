Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,47 коп до 25,8653 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,30 коп – до 26,1467 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,87 коп и составляет 30,1690 грн, средний курс продажи – вырос на 5,27 коп до 30,7193. Продать евро дороже можно за 30,37 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 4,259 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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