Наличные курсы валют: данные на 12:00

В среду, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,27 коп до 25,8680 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,03 коп – до 26,1670 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,55 коп и составляет 30,1745 грн, средний курс продажи – вырос на 4,52 коп до 30,7645. Продать евро дороже можно за 30,44 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 3,799 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,256 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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