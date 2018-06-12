Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,80 коп до 25,8907 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 2,87 коп – до 26,1613 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,30 коп и составляет 30,4197 грн, средний курс продажи – упал на 6,63 коп до 30,9457. Продать евро дороже можно за 30,7 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,825 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 4,243 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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