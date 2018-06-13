Наличные курсы валют: данные на 12:00

В среду, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,30 коп до 25,9037 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 0,43 коп – до 26,1570 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 26,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,73 коп и составляет 30,3823 грн, средний курс продажи – упал на 4,33 коп до 30,9023. Продать евро дороже можно за 30,68 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,817 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 0,8 коп и составляет 4,236 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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