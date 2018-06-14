Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,97 коп до 25,9733 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,47 коп – до 26,2317 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,20 коп и составляет 30,5343 грн, средний курс продажи – вырос на 16,7 коп до 31,0693. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,834 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 4,248 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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