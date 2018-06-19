Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,47 коп до 26,0977 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,23 коп – до 26,3973 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,53 коп и составляет 30,2423 грн, средний курс продажи – вырос на 5,90 коп до 30,8507. Продать евро дороже можно за 30,55 грн, купить дешевле – за 30,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 3,807 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 4,228 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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