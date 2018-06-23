Наличные курсы валют: данные на 12:00

В субботу, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,23 коп до 25,9917 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 4,68 коп – до 26,2966 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи – 26,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,79 коп и составляет 30,1766 грн, средний курс продажи – вырос на 1,53 коп до 30,7903. Продать евро дороже можно за 30,44 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,794 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,212 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 28 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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