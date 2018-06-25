Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 0,11 коп до 25,9907 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,89 коп – до 26,2677 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – 26,17 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,62 коп и составляет 30,1703 грн, средний курс продажи – упал на 3,10 коп до 30,7593. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,59 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,803 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 4,230 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.