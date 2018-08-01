Наличные курсы валют на 1 августа: доллар продолжает дорожать

В среду, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,80 коп до 26,7747 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,96 коп – до 27,1203 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,06 коп и составляет 31,1743 грн, средний курс продажи – вырос на 9,60 коп до 31,8263. Продать евро дороже можно за 31,41 грн, купить дешевле – за 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,907 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 4,361 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,27 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)