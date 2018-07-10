Наличные курсы валют на 10 июля: доллар снова подешевел

Во вторник, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,23 коп до 26,0567 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 5,73 коп – до 26,3230 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи – 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,70 коп и составляет 30,4720 грн, средний курс продажи – упал на 6,57 коп до 31,0377. Продать евро дороже можно за 30,72 грн, купить дешевле – за 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,829 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,240 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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