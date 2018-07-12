Наличные курсы валют на 12 июля: доллар подорожал

В четверг, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,67 коп до 26,0707 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,00 коп – до 26,3247 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи – 26,24 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,57 коп и составляет 30,3787 грн, средний курс продажи – упал на 6,17 коп до 30,9110. Продать евро дороже можно за 30,67 грн, купить дешевле – за 30,72 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,852 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 4,272 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,18 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.