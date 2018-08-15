Наличные курсы валют на 15 августа: евро подешевел

В среду, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,00 коп до 27,2823 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,00 коп – до 27,6300 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,45 грн, минимальный курс продажи – 27,48 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,87 коп и составляет 30,8497 грн, средний курс продажи упал на 10,77 коп до 31,5243. Продать евро дороже можно за 31,15 грн, купить дешевле – за 31,33 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,7 коп и составляет 3,676 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп и составляет 4,195 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)