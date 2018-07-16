Наличные курсы валют на 16 июля: гривня дешевеет

В понедельник, 16 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,03 коп до 26,0990 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,30 коп – до 26,3513 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи – 26,27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,03 коп и составляет 30,3603 грн, средний курс продажи – вырос на 3,87 коп до 30,9107. Продать евро дороже можно за 30,62 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,855 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 4,272 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,19 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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