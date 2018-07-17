Наличные курсы валют на 17 июля: доллар опустился

Во вторник, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,33 коп до 26,0857 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 2,40 коп – до 26,3273 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,83 коп и составляет 30,4187 грн, средний курс продажи – вырос на 1,90 коп до 30,9297. Продать евро дороже можно за 30,64 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,850 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,268 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)