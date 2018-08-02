Наличные курсы валют на 2 августа: доллар подорожал еще на 10 коп

В четверг, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,60 коп до 26,8707 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,33 коп – до 27,2237 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 27,06 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,70 коп и составляет 31,1913 грн, средний курс продажи – вырос на 2,97 коп до 31,8560. Продать евро дороже можно за 31,43 грн, купить дешевле – за 31,58 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,898 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,363 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,27 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)