Наличные курсы валют на 6 июля: доллар дешевеет

Курс наличных доллара и евро снизился

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В пятницу, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,97 коп до 26,1097 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 4,40 коп – до 26,4147 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,13 коп и составляет 30,4193 грн, средний курс продажи – упал на 2,97 коп до 31,0033. Продать евро дороже можно за 30,65 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,825 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,233 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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