Наличные курсы валют на 9 июля: гривня укрепилась

В понедельник, 9 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,07 коп до 26,0890 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 3,43 коп – до 26,3803 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,97 коп и составляет 30,5190 грн, средний курс продажи – вырос на 10,0 коп до 31,1033. Продать евро дороже можно за 30,7 грн, купить дешевле – за 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,822 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 4,230 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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