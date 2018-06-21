Наличный доллар подешевел на 5 копеек

В четверг, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,80 коп до 26,1213 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 5,70 коп – до 26,4350 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,28 грн, минимальный курс продажи – также 26,28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,97 коп и составляет 30,1817 грн, средний курс продажи – упал на 5,77 коп до 30,7877. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,801 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,220 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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