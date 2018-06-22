Наличный доллар подешевел на 9 копеек

В пятницу, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,70 коп до 26,0243 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 8,69 коп – до 26,3481 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,36 коп и составляет 30,1281 грн, средний курс продажи – упал на 2,10 коп до 30,7667. Продать евро дороже можно за 30,42 грн, купить дешевле – за 30,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 4,199 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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