Наличный курс доллара продолжает расти

Наличные курсы валют на 4.09.2018

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Во вторник, 4 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12,03 коп до 28,1733 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 13,50 коп – до 28,5390 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,38 грн, минимальный курс продажи – также 28,38 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,53 коп и составляет 32,5243 грн, средний курс продажи вырос на 8,53 коп до 33,2080. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле – за 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 3,732 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп и составляет 4,250 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,12 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)