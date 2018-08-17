Наличный курс доллара: плюс полгривни за неделю

По итогам недели наличный доллар подорожал на 57 копеек

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В пятницу, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 22,10 коп до 27,6610 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 26,3 коп – до 28,0767 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи – 27,8 грн.

Напомним, в понедельник, 13 августа наличный курс доллара составлял 27,1483/27,5059 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,17 коп и составляет 31,3167 грн, средний курс продажи вырос на 29,13 коп до 32,0420. Продать евро дороже можно за 31,65 грн, купить дешевле – за 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,9 коп и составляет 3,737 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп и составляет 4,226 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)