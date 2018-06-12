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12.06.2018, 10:30

НБУ дополнил требования к планам докапитализации банков

НБУ дополнил требования к планам докапитализации банков

Нацбанк установил новые требования к планам оздоровления и программ капитализации финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил и дополнил требования к планам финансового оздоровления и программ капитализации, предоставляемые банками в НБУ. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ дополнил основания применения меры воздействия к банкам в виде письменного предостережения за несоблюдение требований и установил новый критерий для отнесения банка к категории проблемных − за непредоставление или несвоевременное представление программы капитализации, плана реструктуризации, плана финансового оздоровления, плана мер по устранению допущенных банком нарушений и т.д.

Запланированные банками меры финансового оздоровления или программы капитализации должны содержать сроки постепенного их выполнения и достижения установленных значений нормативов капитала и других показателей, подчеркивает НБУ.

В случае несоответствия мероприятий установленным требованиям банк обязан доработать их с учетом замечаний НБУ и повторно подать на согласование в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования регулятора.

Решение о согласовании планов финансового оздоровления и программ капитализации банков будет принимать правление НБУ или комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

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Теги: банк, НБУ, капитал
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